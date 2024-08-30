Иммунолог: вакцины от рака могут продлить жизнь при четвертой стадии

67-летний британец стал первым человеком, который получил революционную вакцину против рака легкого. Появились громкие заголовки о полной победе над «болезнью века» или, как минимум, огромном прорыве в лечении. Что представляет собой новый способ борьбы против рака, рассказал эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных средств, иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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Иммунолог Крючков отметил, что антираковые мРНК-вакцины создаются по той же технологии, что и вакцины против коронавируса. Пациенту вводятся специальные генетические конструкции, которые стимулируют организм вырабатывать белки, характерные для опухоли конкретного человека. Эти «образцы» тренируют иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки.

Основная сложность заключается в определении участков генома опухоли (антигенов), которые отвечают за выработку этих белков-мишеней. Эти участки индивидуальны для каждого человека и даже могут различаться между разными типами опухолевых клеток в пределах одной опухоли, передает kp.ru.

— Поэтому для создания мРНК-вакцины нужно проводить глубокое исследование и так называемую «маркировку опухоли у конкретного пациента» для поиска антигенов-маркеров. Создание персональной генетической конструкции — очень дорогостоящая процедура. Кроме того, она требуют определенного времени, а у больных с 3-4 стадией каждый день на счету, — рассказал иммунолог.

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