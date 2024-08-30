Состояние простаты и болезнь Альцгеймера оказались связаны

Исследователи из Медицинского колледжа Джорджии при Университете Августы изучают, почему у мужчин, проходящих курс андрогенной депривации (АДТ) при раке простаты, повышается риск развития болезни Альцгеймера.

АДТ снижает уровень тестостерона для лечения рака, но тестостерон также имеет решающее значение для регулирования метаболизма амилоидов. Без него, считают ученые, могут накапливаться амилоидные бляшки, которые связаны с болезнью Альцгеймера. Доктор Цинь Ванг и ее команда исследовали, является ли эта связь следствием самой гормональной терапии или гиперактивного иммунного ответа.

На животных моделях они обнаружили, что АДТ приводит к усилению воспаления в мозге и повреждает гематоэнцефалический барьер, что позволяет иммунным клеткам проникать внутрь и усугублять когнитивное снижение. Интересно, что лечение этих моделей натализумабом, препаратом для лечения рассеянного склероза, уменьшало эту «иммунную инфильтрацию», улучшало целостность гематоэнцефалического барьера и уменьшало воспаление, тем самым улучшая когнитивные функции.

Этот прорыв позволяет предположить, что воздействие на иммунный ответ, а не только на амилоидные бляшки, может снизить риск развития болезни Альцгеймера у пациентов с раком простаты, проходящих курс АДТ.

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