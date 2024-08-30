ДНК микроорганизмов начали продавать ИИ-компаниям

В Северном Йоркшире ученые оказались в центре растущего спора о праве собственности на генетические данные, полученные от микроорганизмов, и, само собой, о распределении прибыли. Исследователи из лондонского стартапа Basecamp Research начали собирать и оцифровывать генетические образцы из карьера, которые затем продаются компаниям, занимающимся разработкой искусственного интеллекта.

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Эта практика, включающая в себя цифровую информацию о секвенировании (DSI), быстро становится краеугольным камнем биотехнологических исследований и разработок, пишут СМИ. Торговля DSI вызвала острую дискуссию, которая станет одной из ключевых тем октябрьского саммита по биоразнообразию COP16 в Кали, Колумбия. Развивающиеся страны, богатые биоразнообразием, выступают за создание глобальной структуры, обеспечивающей оплату компаниями использования генетических данных, приводя в пример прошлые примеры, когда такие ресурсы приводили к прибыльным открытиям, включая термостойкие бактерии для тестов COVID-19 и морские организмы, используемые для лечения рака.

Критики называют коммерциализацию этих генетических ресурсов «биопиратством», обвиняя компании в получении прибыли от генетической информации без выплаты компенсации странам, где эти организмы были обнаружены.