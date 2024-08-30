Ученые доказали, что политические взгляды влияют на качество сна

Политические взгляды влияют на качество сна. Об этом, ссылаясь на выводы американских учёных, пишет Naked Science.

Исследователи опросили 922 взрослых человека из Аризоны, средний возраст которых составил 41,65 года. Люди, которые идентифицировали себя как демократы или «независимые», сообщили о худшем качестве сна, чем республиканцы. Они также столкнулись с более сильными переменами, когда началась пандемия ковида. Сторонники левых политических взглядов острее воспринимали стрессы, связанные с коронавирусом, проблемы со здоровьем, экономическую неопределённость и социальные потрясения. Республиканцы же, наоборот, испытывали меньший стресс и лучше спали.

Учёные выяснили, что консерватизм и либерализм в людях обостряются со сменой времён года.