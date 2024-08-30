В Сеченовском университете проходит апробация нового лазера

В Клинике факультетской хирургии имени Н. Н. Бурденко Сеченовского университета проходит клиническая апробация лазера, предназначенного для оценки кровоснабжения и диффузной спектроскопии. Этот прибор способен измерять уровень насыщения тканей кислородом, что критично при реконструктивных операциях на пищеводе.

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В ходе операций хирурги используют новый лазер для оценки кровоснабжения до и после формирования нового органа из желудка. Прибор отображает степень насыщения тканей кислородом на экране компьютера в процентах. Это позволяет оперативно определить качество заживления и эффективность операции.

По словам директора клиники Федора Ветшева, использование лазера уже показало свою полезность. В случаях с низким уровнем оксигенации результаты операции были неудовлетворительными — ткани не срастались должным образом. Исследование продолжается, и в будущем планируется расширить использование прибора для оценки оксигенации других органов, таких как желудок и кишечник.