В бактериях из Шпицбергена обнаружили два неизвестных антибиотика

Европейские биологи обнаружили, что два вида арктических бактерий из родов Kocuria и Rhodococcus, обитающих у берегов Шпицбергена, производят молекулы ранее неизвестных форм антибиотиков, которые подавляют рост патогенных форм кишечной палочки и не дают им прикрепиться к стенкам кишечника больных. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Frontiers in Microbiology.

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"Мы разработали подход, позволяющий выявлять соединения, подавляющие рост бактерий или снижающие их патогенность, при анализе экстрактов актинобактерий. Используя этот метод, мы обнаружили в клетках арктических микробов ранее неизвестный антибиотик, снижающий опасность патогенных форм кишечной палочки, а также вещество, подавляющее рост этих опасных бактерий", - рассказала профессор Университета Хельсинки Пяйви Таммела, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Ученые совершили это открытие в рамках проекта по поиску новых антибиотиков, способных уничтожать так называемые EPEC-штаммы кишечной палочки. Так ученые называют особую категорию патогенных разновидностей этой бактерии, чьи представители способны присоединяться к поверхности энтероцитов, клеток кишечной ткани, повреждать их и вызывать потенциально летальные проблемы с пищеварением.

Эти микробы быстро вырабатывают стойкость к действию уже существующих антибиотиков, что вынуждает ученых искать новые формы лекарств, способных подавлять размножение или препятствовать прикреплению кишечной палочки к стенкам кишечника. Ученые предположили, что подобные вещества могут вырабатываться пока слабо изученным многообразием арктических микробов.

Для их поиска ученые разработали особый подход, который позволяет отслеживать действие различных веществ на способность EPEC-штаммов кишечной палочки делиться и соединяться с энтероцитами. Работу этой методики ученые проверили на образцах белков и других биомолекул, извлеченных из клеток четырех разновидностей арктических актинобактерий, чьи культуры были собраны норвежскими океанологами у берегов Шпицбергена летом 2020 года.

Биологи обнаружили, что два вида арктических микробов, T091-5 из рода Rhodococcus и T160-2 из рода Kocuria, вырабатывали вещества, одно из которых особенно эффективно замедляло рост патогенной кишечной палочки, а второе - мешало ей прикрепляться к энтероцитам. Как надеются исследователи, последующее изучение этих микробов и антибиотиков поможет разработать эффективные методы производства этих биомолекул, а также создать на их базе новые лекарства от кишечных инфекций.