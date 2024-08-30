Ученые доказали, что злоупотребление жирными продуктами вызывает стресс

Соответствующие опыты были проведены исследователями из Университета Колорадо на мышах. Причина оказалась в нарушении микробиома кишечника и снижении количества полезных бактерий в нем.

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Американские ученые из Университета Колорадо в результате исследования выяснили, что постоянное употребление жирных продуктов может приводить к стрессу, тревожности и в целом негативно отражается на психическом здоровье, а не только приводит к набору лишних килограмм.

Соответствующие опыты были проведены на мышах. Из-за диеты с высоким содержанием жиров у них снижалось разнообразие бактерий в кишечнике, а стресс и тревога усилились. Автор исследования профессор Кристофер Лоури отмечает, что из-за нездорового микробиома кишечника бактерии поступают в кровь и передают мозгу сигналы через блуждающий нерв.

Профессор и диетолог Франклин Джозеф заявил, что вопреки распространенному мнению, наличие в рационе авокадо и сухофруктов не помогает в борьбе с лишним весом.

Опыты на мышах показали, что новый метод борьбы с раком поджелудочной железы обладает высокой эффективностью.