Специалист объяснила феномен «неуклюжести» накануне менструации

Если за несколько дней до менструации вы кажетесь себе более неповоротливой — вы не одиноки.

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«Чаще всего это происходит в последние несколько дней, предшествующих периоду снижения уровня эстрогена и дофамина», — поделилась акушер-гинеколог и специалист по фертильности Эллисон К. Роджерс в интервью HuffPost.

Доктор отметила, что такой эффект может давать отечность во время месячных. По ее словам, это состояние в некотором смысле похоже на отеки во время беременности.

Известно, что во время беременности женщины чаще падают или задевают предметы. Согласно одному исследованию, 27% женщин падали во время беременности как минимум один раз.

«Это может быть связано с высоким уровнем прогестерона, который наблюдается во время беременности, а также во время "лютеиновой" фазы менструального цикла ― времени после овуляции до начала менструации. Известно, что высокий уровень прогестерона приводит к слабости суставов», — рассказала доктор изданию.

Пока исследований, посвященных «неуклюжести» во время месячных, недостаточно, чтобы делать выводы, но поводов для беспокойства в любом случае нет. Важно обеспечить себе качественный сон, а также с осторожностью подвергать себя физическим нагрузкам.