Можно ли ослепнуть, если проводить много времени за компьютером

Сейчас мы постоянно пользуемся различными гаджетами. Именно поэтому у многих возникают опасения по поводу их влияния на здоровье, в том числе на зрение.

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Если долго сидеть перед монитором, то может развиться компьютерный зрительный синдром. Среди его симптомов выделяют сухость и раздражение глаз, головную боль, затуманенное зрение. Однако все они являются временными и проходят после отдыха.

Также изредка от смартфона может возникнуть транзиторная слепота. Проявляется она во временной потере зрения. И это тоже для здоровья угрозы не представляет.

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В долгосрочной перспективе, как считают некоторые учёные, синий свет от экранов смартфонов и компьютеров может привести к развитию возрастной макулярной дегенерации (ВМД). Эта болезнь способствует ухудшению зрения. Однако также на её возникновение влияет множество факторов, а время перед экраном — лишь один из них.

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