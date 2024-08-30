Как не заразиться лихорадкой Западного Нила

В России на 13% вырос уровень заболеваемости лихорадкой Западного Нила. Основные переносчики вируса – комары и клещи, поэтому основной способ защиты от заболевания – это предотвращение укусов насекомых, рассказал 360.ru научный сотрудник Института молекулярной биологии им.Энгельгардта, доктор биологических наук и профессор Петр Чумаков.

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По словам ученого, даже укус комара-переносчика – не гарантия, что человек заболеет, так как это происходит в общей сложности в 1 % случаев. Возбудитель лихорадки – это вирус Западного Нила из семейства Flaviviridae. Живет и размножается патоген в организме птиц, а затем передается комарам и клещам, объяснил Чумаков. В теплом, жарком климате с обильными ливнями, разливами рек и мигрирующими птицами вирус успешно распространяется, пояснил он.

«Заболевание очаговое и распространяется там, где обитают зараженные комары. Граница природного очага постепенно движется с юга на север. Сейчас очаг приближается к территории Московской области», — предупредил ученый.

Защититься можно с помощью репеллентов, отпугивающих комаров. Особенно важно их использовать перед выездом на природу. Также Чумаков порекомендовал носить закрытую одежду, установить москитные сетки на окнах и дверях, использовать фумигаторы, а в жаркую погоду – отказаться от выезда на природу рядом с водоемами.

На дачных участках он призвал не оставлять емкости с водой, чтобы не способствовать размножению комаров. Опасна лихорадка Западного Нила только для людей старше 65 лет, у которых иммунная система ослаблена, заключил ученый.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в 22 регионах России. Показатель заболеваемости на сегодняшний день составил 0,08 на 100 тысяч населения, что выше среднемноголетнего показателя на 13%. В группе риска – люди с хроническими заболеваниями, а также люди старшего возраста.

Врачи ранее предупредили россиян, что лихорадка Западного Нила опаснее ковида.