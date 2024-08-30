Ученые нашли способ снизить риск инфаркта без изменения образа жизни

У людей, живущих в районах, где количество деревьев и кустарников было более чем удвоено, снизился уровень воспаления в организме. Хроническое воспаление — фактор риска болезней сердца и других расстройств. Об этом сообщает MedicalXpress.

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Ученые получили образцы крови, мочи, волос и ногтей у 745 американцев. Также они оценили уровень озеленения районов и качества воздуха. Затем в районе, где жила примерно половина участников исследования, высадили более восьми тысяч крупных деревьев и кустарников. Авторы сравнили здоровье пациентов из зон, где высадили или нет новые деревья.

У тех, кто оказался в более зеленом районе, уровень С-реактивного белка был ниже на 13–20%. Этот маркер показывает общий уровень воспаления в организме и позволяет предсказать риск инфаркта даже с большей точностью, чем уровень холестерина. Также более высокий уровень С-реактивного белка связан с повышенным риском диабета и некоторых видов рака. У участников исследования из зеленых районов риск инфаркта или рака снизился на 10–15%.