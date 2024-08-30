Ученые создали головной убор для лечения головной боли и депрессии

Ученые из Университета Юты разработали устройство под названием Diadem, предназначенное для лечения головной боли и депрессии с помощью ультразвука.

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Этот головной убор, напоминающий наушники, использует метод нейромодуляции, направляя ультразвуковые волны в конкретные области мозга. В частности, устройство воздействует на переднюю поясную кору, которая связана с восприятием боли и эмоциональной обработкой.

В ходе исследований устройство показало впечатляющие результаты. В одном из экспериментов 60% участников с хронической болью почувствовали снижение боли на 33% сразу после сеанса.

В другом эксперименте 10 из 14 пациентов с депрессией сообщили о значительном улучшении настроения после единственного сеанса.

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Diadem обладает высокой точностью, позволяя фокусировать ультразвук на конкретных участках мозга, что ранее было проблематично из-за толщины черепа.

Сейчас команда готовится к третьей фазе клинических испытаний, после которых устройство может получить одобрение для массового применения.