Названы лучшие продукты, повышающие выносливость в сексе
Исследования показывают, что большинство пар уделяют от трёх до 13 минут занятиям любовью. В других научных работах говорится, что женщины обычно предпочитают секс продолжительностью от 15 до 25 минут. Однако продлить удовольствие всё же будет не лишним, и вот какие продукты в этом помогут.
Арбуз. Он содержит много L-цитруллина, которую организм человека преобразует в L-аргинин. Последний способен усилить эрекцию.
Перец чили. Капсаицин в его составе увеличивает пульс, высвобождает эндорфины, отражает признаки возбуждения, ускоряет метаболизм и улучшает сон.
Яблоки. В них содержится много кверцетина, который повышает выносливость.
Имбирь. Одно исследование показало, что всего одна чайная ложка этого продукта несколько раз в неделю улучшит здоровье сердца.
Лосось, выловленный в дикой природе. Омега-3 жирные кислоты помогают вам оставаться возбуждённым. Кроме того, учёные обнаружили, что соблюдение средиземноморской диеты, в которую входит и лосось, улучшает эректильную функцию у мужчин с метаболическим синдромом, а также сексуальную функцию у женщин.
Бананы. Они содержат углеводы, которые дают энергию, и калий, снижающий давление. Это может повысить сексуальную активность.
Овёс. В его состав входят аминокислоты, которые используются для лечения эректильной дисфункции.
Чеснок. Результаты одного исследования показали, что употребление экстракта чеснока предотвращает образование бляшек в артериях. Это касается и артерий, которые ведут к пенису.
Орехи. Фисташки, арахис и грецкие орехи в своём составе содержат L-аргинин. Он является строительным блоком оксида азота, который поддерживает эрекцию. Также в орехах много магния, повышающего уровень энергии и выносливость.
Лебеда. В киноа много клетчатки и белка. Это очень насыщающая пища.
Консервированный тунец. В нём много витамина В12, нехватка которого связана с эректильной дисфункцией.
Гранатовый сок. Он богат антиоксидантами, которые улучшают кровоток. Благодаря этому он может улучшить эректильную функцию.
Свёкла. В её состав входят нитраты, увеличивающие общий кротовок. Также исследования показывают, что добавки с ними повышают выносливость во время занятий спортом.
Шпинат. Аргинин в его составе после попадания в организм преобразуется в оксид азота. Он помогает инициировать и поддерживать эрекцию.
Авокадо. Этот фрукт богат витаминами группы В, которые снимают стресс, и мононенасыщенными жирами, которые способствуют притоку крови ко всему телу, включая пенис.
Спаржа. Фолат в её составе помогает поддерживать уровень кислорода в крови, улучшает работу мозга в целом.
Говядина. Он содержит ниацин (витамин B3). Одно исследование показало, что мужчины, страдающие импотенцией и принимающие добавки ниацина, сообщили о значительном улучшении своих показателей в постели, чем те, кто принимал плацебо.
Семена чиа. За счёт клетчатки из этих семян вы получите стабильный уровень энергии и ощущение сытости.
Семена тыквы. Большое количество магния и цинка в них повышают уровень тестостерона.
Тёмный шоколад. Какао повышает показатели серотонина, гормона хорошего настроения.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.