Ученые объяснили, почему нужно закрывать крышку унитаза при сливе

Многие из нас слышали, что крышку унитаза нужно обязательно закрывать, однако объяснений этому действию обычно не даётся. Специалисты провели эксперименты и выяснили, как всё-таки правильно пользоваться унитазом.

© Ferra.ru

При сливе из-за сильного напора воды над ней образуются брызги и туман. Учёные предупреждают, что этот шлейф содержит также частички испражнений, вирусы, грибки, бактерии.

Специалисты из Колорадского университета обнаружили, что такой шлейф всего за 8 секунд может достигать более 1,5 м в высоту. Частицы в нём при этом движутся со скоростью 0,2 м/с.

© Nature

Но может ли спасти от этих патогенов крышка унитаза? Эксперты из Университетского колледжа Корка провели эксперимент и узнали, что она позволяет уменьшить выброс вредоносных частиц в воздух до 60%.

Вместе с этим в брызгах при закрытой крышке была повышенная концентрация бактерий, а микрокапли, которые были в воздухе, сохранялись уже в три раза дольше, чем при сливе без закрытия.

Получается, что всё же закрытая крышка унитаза не даёт 100-процентной защиты от распыления опасных частиц в воздухе. Но всё равно благодаря этому мы вдыхаем меньше бактерий.