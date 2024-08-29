Как вживляют электроды в мозг пациентов с Паркинсоном

Врачи Университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета первыми в Нижегородской области научились имплантировать электроды людям с болезнью Паркинсона. Это новое направление высокотехнологичной медпомощи.

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Медики вживляют электроды для глубинной стимуляции головного мозга. Такой метод называется DBS-терапией (Deep Brain Stimulation). Он необходим, когда традиционное лекарственное лечение становится неэффективным или побочные действия препаратов слишком велики.

"Операция длится около пяти часов и проходит в несколько этапов. Электроды устанавливаются в левое и правое полушария мозга пациента под контролем КТ, МРТ, а еще прибора, который в режиме реального времени регистрирует электрическую активность структур головного мозга. Затем, когда врачи убеждаются в том, что электроды локализованы в необходимой мишени размером в несколько миллиметров, в подключичную область имплантируется нейростимулятор", - рассказал врач-невролог Иван Морозов, заместитель руководителя Института реабилитации Университетской клиники ПИМУ.

Одним из первых пациентов стал 65-летний Алексей Бородин. Десять лет назад ему диагностировали болезнь Паркинсона. Как сказал перед операцией Алексей, он волнуется. Но очень надеется, что после сможет нормально говорить и двигаться.

После выписки из стационара пациент останется под наблюдением невролога, научится управлять DBS-системой - для этого выдается специальный пульт, связанный с подключенным нейростимулятором. Регулировкой и настройкой оборудования занимается врач.

Заведующий отделением, доктор медицинских наук Андрей Боков имплантацию электродов в головной мозг назвал "высшим пилотажем" функциональной нейрохирургии. Сегодня такая технология доступна по федеральной квоте жителям всех регионов России.