Академик рассказал об уникальных медицинских центрах России

Сегодня учить, лечить по старинке вовсе нельзя? Или все-таки есть в нашей жизни нечто незыблемое? Об этом беседуем с академиком Валентином Павловым. Видный ученый, педагог, уникальный хирург, лауреат престижных премий в области врачевания. С 2011 года возглавляет Башкирский государственный медицинский университет. Недавно тут открылся Институт фундаментальной медицины. А совсем недавно Валентин Николаевич предложил использовать в хирургии... паутину.

© Российская Газета

Валентин Николаевич родился в Уфе. Учился в Уфе. Живет, работает в Уфе. Признается: "Где родился, там и пригодился". Места проживания, работы не мешают быть известным - без преувеличения - всемирно. Чуть из прошлого. Помимо обычной школы, Павлов еще учился в заочной физико-технической при Московском физико-техническом институте. Участвовал в республиканских олимпиадах по физике и математике. В старших классах определился с профессией: начал посещать занятия в кружке при мединституте. Когда учился в десятом, участвовал в своей первой операции - ампутации стопы по Пирогову.

Вся жизнь связана с хирургией. А начинал медбратом в медико-санитарной части Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода. Лечебный факультет Башкирского меда окончил с отличием. Был командиром студенческого строительного отряда. Павлов привык зарабатывать самостоятельно, ни на кого не надеясь. Ответственность за жену (с очаровательной Ольгой Валентин Николаевич меня познакомил) и ребенка лишь прибавляла желание быть всегда, во всем на высоте. Ольга - кандидат технических наук. Сын Михаил выбрал карьеру технического специалиста. Внуку Александру 6 лет, внучке Анне 2 годика.

Вся семья в Уфе?

Валентин Павлов: Уфа - очень комфортный город. Один из самых лучших для жизни. Безопасный и очень дружелюбный, который открывает массу возможностей, соединяет людей более 100 национальностей, разных вероисповеданий. В моем окружении, мои друзья - это владыка Никон - митрополит Уфимский и Стерлитамакский, глава Башкортостанской митрополии, представитель Главного раввината России в Уфе Дан Кричевский, верховный муфтий России Талгат Сафа Таджуддин... Вот и наш университет, по сути, мультинациональная площадка, которая объединяет более 5 тысяч студентов из 64 стран мира.

Сколько всего сейчас студентов? Какой был конкурс в этом году?

Валентин Павлов: Студентов более 15 тысяч. Конкурс 2024 года - 10 человек на место.

Выбрали лучших?

Валентин Павлов: Во всяком случае, старались. Наша задача - выпускать лучших в мире врачей. Мы живем в эпоху перемен. Идет слом стереотипов и устоявшихся убеждений. Промышленные, социальные, семейные устои претерпевают существенные изменения.

Ломаются и отношения врач - пациент...

Валентин Павлов: Конечно! Это неизбежное следствие цифровизации, виртуальной реальности. И чтобы не захлестнуло русло формального подхода... Необходимо сохранять и восстанавливать российские традиции, преумножая чуткость и отзывчивость врачей к чужим детям, старикам, пациентам. Необходимо возрождать российские традиции. В медицине, во врачевании не бывает легких путей. Дорога медика всегда терниста. Я, как врач, к тому же руководитель, должен понимать: главная ценность - человек. И надо создавать условия, чтобы он мог развиваться, реализовываться. Врач должен, обязан учиться всю жизнь. Объем знаний накапливается, меняется стремительно.

И потому более чем заметное внимание развитию науки?

Валентин Павлов: Это в упрек?

Напротив! Информация к размышлению. Значит, такое возможно. В университете клиника, стоматологическая поликлиника, Всероссийский центр глазной и пластической хирургии, НИИ глазных болезней. Центральная научно-исследовательская лаборатория стала центром коллективных научных разработок, предстоит открытие ядерного центра...

Валентин Павлов: А как без него? Лечение в онкологических центрах без использования ядерной медицины невозможно. Каждая болезнь имеет свое особенное развитие - свой патогенез. Нынешний уровень молекулярной генетики, иммунологии позволяет понять развитие практически любой болезни. И мы понимаем, как на каждое развитие болезни, ее звено - воздействовать. Либо заблокировать, либо спровоцировать. То есть существует множество тонких молекулярных механизмов. И мы ищем пути либо усилить и заместить недостающие звенья - молекулярные, генетические, нуклеотидные. Либо заблокировать. Существующие медицинские технологии это позволяют сделать. Не стану о подробностях. Процесс сложный. Скажу лишь, что верх этого научного поиска - подборка радионуклида, который становится в эту цепь и позволит эту болезнь либо остановить, либо предотвратить.

Этой же цели служит и открытая лаборатория таргетных молекул?

Валентин Павлов: Именно! Ведь сейчас можно синтезировать молекулу под узкую, конкретную целевую задачу. Например, синтезируем молекулу, которая будет работать исключительно для того, чтобы оценить кровообращение в сердце. Мы же должны понимать: будет ли сердце работать лучше, если мы выполним на нем операцию. Сегодня мы измеряем резерв мышечного сокращения сердца. Есть молекулы, которые позволяют нам оценить количество и качество мышечных сокращений. И мы делаем такую молекулу. Это молекула радиоактивного фтора. В микродозах это не повреждает организм. Но мы можем определить функциональную способность сердца.

Свой путь вы начинали с общей хирургии. Затем перешли в ее урологическое подразделение. Кстати, правда, что в детстве вы посещали художественную школу, рисуете?

Валентин Павлов: Было такое. И это очень на пользу. Рисование развило чуткость пальцев, пространственное воображение. А это к месту при проведении тех же лапароскопических операций по удалению почки при раке без разреза, без крови. Урология, в которую я пришел, и та, которая сейчас... Разные вещи. Поменялось все. Один пример. Если десять лет назад операционные вмешательства я делал открыто, то сегодня эти же операции выполняем в закрытом виде с применением лапароскопического оборудования. Осложнений минимум!

"Традиция университета - все лечатся у нас. Мало кого отправляем в Москву. Врач работает до тех пор, пока пациенту нужна помощь".

Если раньше я назначал химиотерапию онкобольным, которая была ядом для организма, то сегодня этот процесс заместила таргетная терапия - целевые молекулы. Сейчас химиотерапия действует избирательно, не разрушая весь организм. Сбывается мечта Авиценны, который говорил, что для каждой болезни в саду есть своя трава. Сегодня мы идем по этому пути - для каждого звена патогенеза, изменения будет своя молекула.

И недавно предложенное вами использование паутины для регенерации тканей из той же серии? Паутина ради спасения. Согласитесь, это нечто...

Валентин Павлов: Не соглашусь! Сегодня мы все больше смотрим на природу, учимся у нее.

Простой пример. Что (или кто?) лучше летает - вертолет или стрекоза? Наверное, стрекоза. Ведь она не падает и не взрывается как вертолет. Человеку надо совершенствовать процессы, чтобы сделать вертолет по такому же принципу, как устроена стрекоза. Или. Почему муравей может нести больше своего веса в сто раз? Почему у тритона отрастает нога? Нам есть чему поучиться у природы.

А удивившая вас паутина - универсальный проводник для регенерации тканей. Сейчас это фундаментальная медицина. И мы добьемся регенерации нерва. Мы найдем ключик. Когда отросток нервной клетки, который управляет мышцей, зарастет, мы будем использовать паутину как проводник для регенерации нерва.

Будем. Это про паутину. А ваш роботический центр? Первый и пока единственный в ПФО...

Валентин Павлов: Он открылся в феврале 2018 года. В 2022 году пополнился роботической установкой последнего поколения. В 2024 году в центре установлен новый робот - хирург по замене суставов. За шесть с половиной лет работы в центре выполнено более 3500 операций. В каких направлениях? Урология, онкоурология, торакальная хирургия, сердечно-сосудистая, абдоминальная хирургия, гинекология, колоректальная хирургия...

© Российская газета

Вопрос ребром

Роботические операции становятся повседневной практикой или?..

Валентин Павлов: Пока, увы, или. По количеству тут на первом месте краснодарская клиника, которую возглавляет академик Владимир Алексеевич Порханов

На втором месте наша клиника Башкирского государственного медицинского университета. Сегодня у нас две роботические хирургические системы да Винчи. Одна система травматологическая робот-хирург и одна система роботическая ангиографическая.

Как же стремительно время! Кажется, совсем недавно несколько "особо допущенных" присутствовали, смотрели первую в России урологическую операцию с помощью робота да Винчи, которую проводил Дмитрий Пушкарь. Тогда еще не академик. Мы восторженно аплодировали хирургу-первопроходцу. А теперь...

Валентин Павлов: Роботическая хирургия предпочтительнее, чем обычная операция. Так считает весь мир. Так считает пациент. В клинике БГМУ внедряются новые методы хирургических вмешательств с помощью современных инновационных технологий. Я каждый день выполняю роботические операции. В основном по поводу рака простаты или рака мочевого пузыря. Мы создаем новый мочевой пузырь из кишки одномоментно. Результаты нашей клиники такие же, как и результаты, например, лучшей киники Америки.

В БГМУ учатся студенты, интерны, клинические ординаторы, аспиранты из стран СНГ, из Индии, Сирии. А молодые ученые БГМУ обучаются в ведущих вузах и клиниках Германии, Индии и Китая. В этом году, несмотря на санкции и ограничения, наш доклад был принят в Европейскую ассоциацию урологов, и наш сотрудник докладывал в Париже результаты наших операций, наших научных разработок в данной области.

"Наш сотрудник". Вы притягиваете лучших...

Валентин Павлов: Хороших врачей, хороших оперирующих хирургов в России много. И не только в Москве. Поверьте, и в регионах работают талантливые люди. Кадры в нашу университетскую клинику притягиваем и с помощью зарплаты, и с помощью свободы. В Башкирии средний начинающий врач получает от 100 тысяч рублей. Действует принцип: медицина - это не только медицинская услуга, это медицинская помощь. Традиция нашего университета - все лечатся у нас. Мало кого отправляем в Москву. Но если необходимо, мы рассмотрим различные варианты. Повторюсь: врач работает до тех пор, пока пациенту нужна помощь.