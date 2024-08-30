VR научит людей с интеллектуальными нарушениями жизненным навыкам

Австралийские ученые из Университета Южной Австралии и Университета Нового Южного Уэльса продемонстрировали, что виртуальная реальность (VR) может значительно улучшить обучение жизненным навыкам у людей с интеллектуальными нарушениями. В исследовании участвовали 36 человек, которые обучались сортировке отходов с использованием VR-гарнитур и планшетов.

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Результаты, опубликованные в Journal of Intellectual Disability Research, показали, что участники, использующие VR-гарнитуры, добились лучших результатов в реальной жизни по сравнению с теми, кто обучался на планшетах. VR-обучение помогло им лучше усваивать навыки, такие как сортировка отходов и работа в саду.

Исследователи отметили, что VR позволяет моделировать реальные условия и уменьшать риски, связанные с обучением, а также обеспечивает более эффективное «обучение через действие». VR-технология открывает новые возможности для обучения и самостоятельной жизни людей с интеллектуальными нарушениями, улучшая их качество жизни.