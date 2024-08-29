Ученые научились контролировать импульсивность

Ученые из Шанхайского университета и Кембриджского университета разработали новый метод нейростимуляции для изучения импульсивности и склонности к риску. В своей работе, опубликованной в журнале Nature Mental Health, они использовали глубокую стимуляцию мозга (DBS) для изучения поведения при принятии решений.

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Метод DBS включает имплантацию электродов в определенные участки мозга, что позволяет исследователям воздействовать на зоны, связанные с импульсивностью и предпочтением риска. В исследовании использовалась стимуляция субталамического ядра (STN), что позволило наблюдать, как различные части мозга реагируют на риск и принятие решений.

Результаты показали, что стимуляция STN может как увеличить склонность к осторожным, безопасным решениям, так и помочь в более быстром принятии сложных решений. Исследование выявило, что увеличение активности в определенных частях мозга связано с предпочтением безопасных решений, что может быть полезно в лечении расстройств, таких как обсессивно-компульсивное расстройство.