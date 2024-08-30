Эволюционные изменения мозга сделали его более уязвимым

Международная команда нейробиологов и антропологов обнаружила, что части мозга, которые значительно выросли в процессе человеческой эволюции, стали наиболее уязвимыми к старению. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

© Ferra.ru

Ученые изучили сотни МРТ-сканов мозгов шимпанзе и других приматов, а также человеческих МРТ, сделанных в аналогичные возрастные периоды. Ранее было установлено, что человеческий мозг значительно увеличился в размерах по сравнению с мозгом других великих обезьян, что способствовало интеллектуальному развитию человека.

Исследование показало, что увеличение мозга у людей связано с увеличением серого вещества, особенно в орбитофронтальной и вентролатеральной префронтальной коры, где наблюдается наиболее заметная потеря серого вещества с возрастом. Это подтверждает теорию, что новые эволюционные изменения становятся первыми, которые деградируют с возрастом.