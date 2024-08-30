Эксперты определили, что сон в темноте снижает риск развития диабета

Австралийские ученые из Университета Флиндерса сделали значительное открытие, касающееся влияния освещения на здоровье. Согласно их исследованию, опубликованному в журнале *The Lancet Regional Health — Europe*, сон в темной комнате может существенно снизить риск развития сахарного диабета II типа.

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В ходе исследования были проанализированы данные почти 85 тысяч человек на протяжении девяти лет. Участники носили специальные устройства, фиксирующие уровень освещенности в их спальнях, что позволило собрать точные данные о ночном освещении каждого испытуемого.

Результаты показали прямую зависимость между воздействием яркого света в ночное время, особенно в период с полуночи до шести утра, и повышенным риском развития диабета II типа. Исследователи объясняют это нарушением естественных циркадных ритмов организма, что негативно сказывается на выработке инсулина и обмене глюкозы.

Авторы исследования подчеркивают, что поддержание темноты в спальне — это простой и доступный способ профилактики данного заболевания. Для снижения риска развития диабета ученые рекомендуют несколько простых шагов:

1. Использование плотных штор: Это поможет исключить проникновение уличного света.

2. Ограничение использования электронных устройств: Рекомендуется выключать все устройства или использовать режимы, минимизирующие яркость экрана.

3. Ночной режим освещения: Если необходим ночной свет, лучше использовать лампы с минимальной яркостью и теплым оттенком света.