Российские ученые создадут новый метод лечения синдрома визуального снега

В Университетской клинической больнице № 3 Сеченовского университета стартовало исследование по применению транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) для лечения малоизученного синдрома визуального снега. Это заболевание сопровождается постоянными зрительными нарушениями, такими как мерцание «мушек», «плавуны» и повышенная чувствительность к свету.

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Поскольку до сих пор не разработан эффективный медикаментозный метод лечения синдрома визуального снега, исследователи решили применить ТМС для коррекции симптомов. Метод уже показал свою эффективность в неврологии, психиатрии и реабилитации.

Главный исследователь проекта Евгений Соколов отметил, что их работа — крупнейшее в мире исследование по этому заболеванию. В рамках проекта используется ритмическая ТМС и клинические методы для оценки ее эффективности. Ученые надеются, что воздействие магнитным полем поможет уменьшить функциональные зрительные расстройства, связанные с этим синдромом.