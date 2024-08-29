Томские ученые создали криобанк для исследования болезней сердца

В Томском НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ) создан криобанк биологических образцов, который станет важным инструментом для высокотехнологичных исследований в области кардиологии. Этот криобанк является одним из немногих в мире, специализирующихся на болезнях системы кровообращения.

© Ferra.ru

Руководитель криобанка, кандидат фармацевтических наук, старший научный сотрудник отделения функциональной и лабораторной диагностики НИИ кардиологии Томского НИМЦ Анна Гусакова сообщила, что криобанк будет использоваться для исследований таких серьезных патологий, как кардиомиопатии, аневризмы аорты, миокардиты и артериальная гипертензия. В коллекции находятся высококачественные образцы, которые позволят ученым проводить масштабные геномные и протеомные исследования.

По словам Гусаковой, собранные данные помогут создавать цифровые двойники болезней, что откроет новые возможности для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.