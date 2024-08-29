Как болезни сердца связаны с онкологией

Ученые из Тель-Авивского университета выяснили, что наличие у человека сердечно-сосудистых заболеваний приводит к более стремительному распространению раковых клеток по организму. Автор исследования Таль Коллер отметил, что данная взаимосвязь была установлена еще в 2013 году, но теперь ее смогли объяснить.

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Выяснилось, что больное сердце вырабатывает небольшие внеклеточные везикулы (sEV), которые и помогают раковым клеткам распространяться. Если человек здоров, то и число внеклеточных везикул будет находится на нормальном уровне. Однако болезни сердечно-сосудистой системы повышают их уровень, что и приводит к бесконтрольному росту опухолей и возникновению новых воспалений в организме.

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