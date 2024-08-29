Опровергнута теория галактической аномалии в ранней Вселенной

Астрономы из Техасского университета в Остине опровергли предыдущие выводы о том, что ранние галактики обладали аномально высокой массой. Результаты их исследования были опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Ранее считалось, что некоторые галактики в ранней Вселенной имели крайне большую массу, что противоречило стандартной модели космологии. Однако новое исследование показало, что на самом деле эти галактики значительно менее массивны, чем предполагалось. Выяснилось, что черные дыры внутри галактик усиливают их яркость, создавая ложное впечатление о их массе.

В исследовании использовались данные проекта CEERS, который фокусируется на изучении эволюции Вселенной. Ученые предположили, что дополнительный свет от этих галактик не исходит от звезд, а возникает из-за трения газа, который нагревается и ускоряется в аккреционных дисках черных дыр. Это приводит к увеличению яркости галактик и создает иллюзию их большей массы.

После исключения галактик с черными дырами из анализа оставшиеся объекты оказались вполне совместимыми с предсказаниями стандартной модели космологии. Это опровергает предположение о том, что обнаруженные ранние галактики могут ставить под сомнение теорию эволюции Вселенной.