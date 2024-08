Четверть больных коронавирусом жаловались на боли в разных частях тела

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что тяжелые и затяжные случаи коронавирусной инфекции сопровождаются болью в различных частях тела. Соответствующая статья вышла в Journal of the Royal Society of Medicine (JRSM).

Свои выводы авторы исследования основывают на изучении более 1000 пациентов, которым с 2020 по 2022 годы диагностировали Covid-19. Отмечается, что 26,5% из них жаловались на боли в голове, суставах, а также животе. Еще у 18,4% больных развилась депрессия. 14,3% сообщили о хронической усталости. При этом у пожилых людей все эти симптомы проявлялись более интенсивно.

Американские ученые недавно выяснили, благодаря чему коронавирусу удается так легко инфицировать мозг.

Пермский край стал одним из регионов России, где фиксируется рост заболеваемости коронавирусом.