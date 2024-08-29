Ученые выяснили, какое количество оливкового масла может нанести вред

Употребление оливкового масла первого холодного отжима оказывает огромную пользу для здоровья. Однако правильная доза имеет в этом случае решающее значение, заявили учёные из Университета Флориды и Национального института диабета, заболеваний органов пищеварения и почек в США.

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В исследовании, опубликованном в Journal of the American Heart Association, приняли участие 40 женщин и мужчин. Добровольцы ели продукты растительного происхождения с содержанием оливкового масла первого отжима: первая группа употребляла четыре столовые ложки в день, вторая — одну столовую ложку.

В первую неделю у всех участников наблюдалось снижение уровня холестерина ЛПНП и других кардиометаболических маркеров. Однако в группе с высоким потреблением оливкового масла уровень холестерина вскоре снова повысился, в то время как у других добровольцев продолжалось его снижение.

Учёные подчеркнули, что для улучшения здоровья при использовании оливкового масла первого отжима следует проявлять определённую сдержанность, поскольку высокий уровень потребления ведёт к повышению уровня холестерина. В день достаточно одной столовой ложки этого масла.