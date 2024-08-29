Датские ученые выяснили, какой бумагой чаще всего режутся

В эксперименте использовалось три вида бума, а роль человеческого тела играл желатин. Выяснилось, что бумага для принтера обладает достаточной плотностью и остротой, чтобы резать даже овощи.

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Ученые из Технического университета Дании провели исследование, которое помогло выявить виды бумаги, которыми проще всего порезаться. В рамках эксперимента вместо кожи использовался желатин. Соответствующую статью коллектив ученых-физиков опубликовал в журнале Physical Review E.

Выяснилось, что тонкая бумага зачастую не причиняет вреда, так как попросту сгибается при касании. Толстая бумага также не вызывала порезы из-за большой площади контакта. А вот листы средней толщины, которые используют в принтерах, оказались наиболее опасными. Этим «бумажным мечом» возможно разрезать даже мясо и овощи.

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