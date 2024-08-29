Найден неожиданный побочный эффект кофе

Даже одна чашка эспрессо увеличивает склонность людей к совершению импульсивных покупок. Таким наблюдением поделилось Британское психологическое общество (BPS) в своем аккаунте в TikTok, пишет издание Daily Mirror.

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«Знаете ли вы, что употребление кофе перед походом по магазинам может увеличить риск импульсивных покупок? Люди, выпившие всего один эспрессо перед шопингом, потратили на целых 50 процентов больше денег, чем те, кто выпил кофе без кофеина», — говорится в сообщении организации.

В Британском психологическом обществе назвали этот неожиданный побочный эффект следствием того, что люди под воздействием кофеина становятся более возбужденными, что, как правило, ведет к импульсивному поведению.

В организации добавили, что эти выводы были подтверждены научным исследованием. В ходе наблюдения за поведением посетителей магазинов была не только установлена связь между потреблением кофе и склонностью тратить деньги. Также выяснилось, что после чашки эспрессо люди намного чаще покупали непрактичные товары, которые нужны им исключительно для удовольствия.

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