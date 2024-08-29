Курчатовский институт собирается применить комплекс «Луч-протон» в медицине

НИЦ "Курчатовский институт" планирует применение комплекса лучевой протонной терапии "Луч-протон" в медицине в 2030 году. Об этом сообщила на форуме "Технопром-2024" руководитель научно-образовательного медицинского центра ядерной медицины НИЦ "Курчатовский институт" Ирина Завестовская.

"Луч-протон" - это синхротрон, протонный ускоритель. Там предусмотрено две медицинских кабины. Один с фиксированным выходом пучка, а второй подразумевает возможность облучать любой тип опухоли в любом месте организма. В 2030 году подразумевается, что это будет использоваться для медицинских применений", - сказала она.

В беседе с ТАСС она уточнила, что сейчас идут ремонтные работы в том корпусе, где будет размещена установка и изготовление оборудования для нее. Технический пуск планируется осуществить в 2027 году, вслед за этим в 2028 году будет произведен ввод в эксплуатацию. Также в институте ведется разработка других комплексов ядерной медицины, среди них офтальмологическая установка "Око" и радиохимический комплекс "Изотоп", пуск которых планируется в этом году, а также два комплекса ионной лучевой терапии.

XI Международный форум технологического развития "Технопром-2024" проходит в Новосибирске 27 - 30 августа. Ключевая тема в 2024 году - "Трансформация науки и технологий в ключевой фактор социально-экономического и пространственного развития России". ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.