Ученые выявили связь между запорами и сердечно-сосудистыми патологиями

К традиционным факторам риска, провоцирующим сердечно-сосудистые патологии, относят ожирение, курение, высокое артериальное давление. Новое исследование показало, что есть еще один фактор – запоры. Эта проблема связана с риском неблагоприятных сердечных событий, таких как сердечная недостаточность и инсульты.

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Ученые из Школы биологических наук Университета Монаша в Мельбурне в Австралии провели масштабное исследование с участием 408 354 человек, из которых 23 814 имели запоры. Наблюдения показали, что люди, страдающие запорами, сталкиваются с более чем в два раза большим риском сердечного приступа по сравнению с теми, у кого нет этого заболевания, – передает medicaldaily.com.

Исследователи также выявили, что запор повышает риск сердечных заболеваний у людей с гипертонией, увеличивая риск сердечных приступов на 34% по сравнению с людьми, у которых есть только гипертония.

Помимо этого, исследование обнаружило определенные генетические связи между запорами и сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть, общие генетические факторы могут лежать в основе обоих состояний. Это открытие может стать шагом в сторону исследования базовых механизмов, связывающих здоровье кишечника и здоровье сердца. Ученые считают, что необходимо сосредоточиться на здоровье кишечника как на стратегии профилактики и лечения заболеваний сердца.