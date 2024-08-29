Создан экспресс-тест для диагностики болезни Альцгеймера

Инженеры из Университета Монаш разработали устройство для диагностики болезни Альцгеймера, которое представляет собой компактный экспресс-тест на основе капли крови. Этот прибор, размером с кредитную карту, использует передовую сенсорную технологию для обнаружения ультранизких концентраций маркеров болезни в крови всего за несколько минут.

© Ferra.ru

С учетом ожидаемого удвоения числа случаев деменции в Австралии к 2054 году, этот тест может стать ключевым инструментом для ускорения диагностики и предоставления врачам общей практики нового способа неинвазивного обследования.

Разработанный доцентом Судхой Моккапати из Monash Materials Science and Engineering, этот электронный сенсор предназначен для использования на месте, исключая необходимость лабораторных анализов и сокращая время и затраты на диагностику.

Следующим шагом будет клиническая валидация технологии, необходимая для её практического применения. Устройство обещает значительное улучшение диагностики и лечения болезни Альцгеймера.