Почему пандемия COVID закончилась так внезапно

Зимой 2020-2021 годов в США количество смертей от COVID-19 достигло 250 тысяч. В следующем году эта цифра возросла на треть и составила 330 тысяч. Однако с августа 2022 по март 2023 года количество смертей от COVID-19 резко сократилось — до 80 тысяч, что внезапно поставило точку в пандемии. Этот резкий спад нельзя было объяснить только вакцинами, которые широко применялись уже с весны 2021 года.

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Новое исследование, опубликованное в European Physical Journal, предполагает, что причиной такого быстрого окончания пандемии стало фазовое изменение в молекулярной структуре S-белка вируса COVID-19. Это сделало вирус менее опасным. Результаты могут помочь подготовиться к будущим пандемиям, сообщает MedicalXpress.

S-белок выступает из поверхности вирусов и помогает проникннуть в клетки зараженного, связываясь с определенными рецепторами на клеточных мембранах. По мере мутаций вируса эти белки могут изменяться, улучшая способность вируса связываться с рецепторами, однако в некоторых случаях делая его менее смертельным.

Авторы изучили связь между мутациями и уровнем смертности. Они обнаружили, что фазовый переход в молекулярной структуре S-белка мог быть напрямую ответственен за внезапное снижение числа смертей. По аналогии с фазовыми переходами материи в физике — вроде того, как вода превращается в пар или в лед, то есть изменилось состояние белка. Этот фазовый переход произошел в штаммах варианта «омикрон», которые появились в 2023 году.Исследование предполагает, что переход изменил механизмы связывания вируса в верхних дыхательных путях. Это сделало тяжелые инфекции менее вероятными.