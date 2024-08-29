Раскрыт механизм образования тромбов в мозге после заражения ковидом

Молекулярные биологи из США выяснили, что S-белок коронавируса может соединяться с молекулами человеческого белка фибрина, что способствует развитию воспалений и ускоряет формирование микротромбов в тканях мозга, в легких и в других органах. Об этом сообщила пресс-служба Института неврологических заболеваний Глэдстоуна (GIND).

"Раскрытие ключевой роли фибрина в развитии воспалений и неврологических симптомов ковида позволяет нам приступить к разработке терапий, которые будут в корне подавлять развитие данных проявлений болезни. Наши опыты на мышах показали, что нейтрализация фибрина при помощи антител защищает мозг и тело от данных последствий инфекции", - заявила ведущий научный сотрудник GIND Катерина Акассоглу, чьи слова приводит пресс-служба института.

Как отмечают ученые, тяжелые формы коронавирусной инфекции часто ведут к образованию микротромбов в сосудах головного мозга, а также они провоцируют появление множества очагов воспалений в нервной ткани. И то, и другое ассоциируется с долговременным или постоянным снижением остроты ума и памяти пациентов, что побуждает ученых изучать, как коронавирус воздействует на кровеносную систему и мозг человека.

Американские биологи получили первые подобные сведения в ходе изучения взаимодействий между различными белками оболочки коронавируса и молекулами пептида фибрина, играющего важную роль в образовании тромбов в поврежденных стенках кровеносных сосудов. Как правило, фибрин образуется в результате взаимодействий между ферментом тромбином и печеночным белком фибриногеном, чьи нити тромбин особым образом соединяет друг с другом.

Исследователи обнаружили, что процесс образования фибрина в тканях мозга и прочих частях тела мышей значительным образом ускорялся, когда ученые вводили в их кровоток молекулы S-белка коронавируса, ключевой части его оболочки. Этот вирусный пептид, как выяснили биологи, способен соединяться и с фибрином, и с фибриногеном, что ускоряет образование тромбов, замедляет их разрушение и ведет к развитию воспалений даже при отсутствии инфекции или уже после ее исчезновения.

Последующие эксперименты позволили ученым выделить конкретный регион в структуре S-белка, который отвечал за его связывание с фибрином и фибриногеном. Так, ученые подобрали антитело, блокирующее взаимодействия между вирусным белком и фибрином. Это позволило биологам защитить грызунов от развития характерных неврологических симптомов ковида, что дает надежду на создание терапий, защищающих пациентов от подобных последствий заражения SARS-CoV-2.