Ученые совершили прорыв в лечении рака груди

Механизм терапии разработали эксперты из Лаборатории Колд Спринг Харбор в Нью-Йорке (США). Теперь раковые новообразования не только лишатся поступления питательных веществ, но подвержены ликвидации.

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Оказалось, что для роста и размножения злокачественные опухоли потребляют аминокислоту глутамин. Если данный источник энергии будет перекрыт, то опухоль “переключается” на усвоение альфа-кетоглутарата.

Американским ученым удалось подавить (ингибировать) процесс потребления альфа-кетоглутарата, что прервало метаболизм клеток рака груди у лабораторных мышей. По данным научного журнала Nature Metabolism (NatMetab), исследователи выразили надежду, что ингибирование метаболических путей рака позволит избавить пациентов не только от основных опухолей, но и от их метастазов. При этом такие трудные для терапии диагнозы как рак мозга станут более восприимчивы к лечению.

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Ранее стало известно, что новый метод борьбы с раком поджелудочной железы показал высокую эффективность на лабораторных мышах.