Первая в мире ИИ-платформа для скрининга наночастиц создана в России

В пресс-службе Университета ИТМО сообщили, что ученые вуза разработали первую в мире скрининговую платформу на базе системы искусственного интеллекта (ИИ), предназначенную для выявления наночастиц, которые избирательно уничтожают патогенные бактерии, оставляя полезные микробы невредимыми.
По словам ученого Сусана Джьякхво, новый подход позволит эффективно лечить инфекции, устойчивые к антибиотикам, и может заменить существующие методы. Платформа использует данные о свойствах сотен наночастиц и их воздействии на различные микробы для создания оптимальных решений.
На основе этих данных система ИИ «скрещивает» параметры наночастиц, чтобы отобрать наиболее эффективные комбинации для медицинских и сельскохозяйственных целей. В результате было обнаружено, что наночастицы на базе оксида меди и оксида цинка могут избирательно уничтожать вредоносные бактерии, такие как золотистый стафилококк, при этом минимально воздействуя на полезные микробы, отметили в пресс-службе.