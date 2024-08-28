В России изобрели прибор для анализа крови без прокола

Его представили на форуме «Технопром-2024». Устройство показали вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Разработчики заявляют, что прибор за минуту без реактивов и тестов может определять различные показатели крови «от диабета до многих других, таких как холестерин, гемоглобин и прочее».

Неинвазивный глюкометр — совместный проект Сеченовского университета и Московского физико-технического института. Пилотные испытания прибора идут в трёх столичных лабораториях.