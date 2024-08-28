В России разработали прибор для нейрореабилитации

В Клинике нервных болезней им. А.Я. Кожевникова оценивают эффективность прибора для психологической, когнитивной и физической нейрореабилитации с применением технологий виртуальной реальности и биологической обратной связи – «Флоу» (от англ. flow – поток). Этот прибор помогает создавать новые нейронные связи у пациентов с легкими и умеренными когнитивными нарушениями самостоятельно, без участия врача. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Первом МГМУ им. Сеченова.

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Нейрореабилитация направлена на восстановление и улучшение функций нервной системы у пациентов, страдающих от неврологических нарушений различного генеза, это цереброваскулярные, нейродегенеративные заболевания, хронические болевые синдромы и другое. Цель нейрореабилитации заключается в максимально возможном восстановлении поврежденных нервных путей, улучшении двигательных функций, координации, баланса, речи и других аспектов нервной системы.

Аудиовизуальный комплекс ФЛОУ включает в себя монитор, VR-очки, наушники, джойстики, кресло специальной конструкции, которая позволяет пациенту максимально расслабиться и не отвлекаться во время реабилитации.

Комплекс предполагает обучение пациента во время сеанса определенным техникам и методам, что способствует созданию новых нейронных связей, которые позволят в дальнейшем эффективно закрепить данные техники у пациента, чтобы он мог практиковать их самостоятельно.