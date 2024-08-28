Российский Минздрав разработает семь новых изделий для кардиологии

В 2025 году Россия планирует представить семь новых медицинских изделий в области кардиологии, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на пленарном заседании форума «Технопром-2024».

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По словам Семеновой, эти инновации не только заменят импортные аналоги, но и будут превосходить их по ряду параметров. Разработка новых изделий находится на завершающей стадии, и в ближайшем будущем они будут готовы к применению в медицинской практике.

Кроме того, Минздрав продолжает работу над регенеративными клеточными технологиями. На завершающей стадии находятся клинические исследования препаратов для лечения мужского бесплодия, травм спинного мозга и обширных кожных дефектов. Эти разработки могут существенно изменить подход к лечению и восстановлению пациентов, обеспечивая новые возможности для медицины, добавила Семенова.