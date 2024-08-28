Генотерапия по индивидуальным показаниям начнется в России

С 2027 года в России начнется реализация концепции создания генотерапевтических препаратов по индивидуальным показаниям. Это позволит решить множество проблем, связанных с орфанными заболеваниями, сообщила заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова на форуме «Технопром-2024».

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Семенова пояснила, что внедрение таких препаратов станет возможным благодаря текущим разработкам технологий, позволяющим быстро конструировать и создавать индивидуализированные лекарства.

Кроме того, новый национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья» нацелен не только на разработку медицинской продукции и технологий, но и на обеспечение их доступности для граждан в рамках медицинской помощи. Это станет значительным шагом вперед в борьбе с редкими заболеваниями и улучшении качества медицинского обслуживания.