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Новый метод стимуляции мозга улучшил симптомы депрессии за пять дней

Ученые из Школы медицины Университета Северной Каролины под руководством Флавио Фролиха разработали замкнутую систему, которая измеряет электрические волны мозга пациентов и стимулирует их слабым электрическим током. В результате этого метода отмечено значительное улучшение симптомов большого депрессивного расстройства.

Новый метод стимуляции мозга улучшил симптомы депрессии за пять дней
© unsplash

Мозг человека постоянно генерирует электрические сигналы, включая альфа-осцилляции с частотой 8−12 Гц, которые преобладают, когда мы расслаблены или сосредоточены. У пациентов с депрессией эти волны часто дисбалансированы, особенно в левой части префронтальной коры.

Используя новую систему, ученые смогли сбалансировать эти альфа-волны, что привело к улучшению состояния у 80% участников исследования. Сеансы проводились ежедневно в течение пяти дней, и улучшение сохранялось в течение двух недель.

Дальнейшие исследования будут направлены на проведение рандомизированного двойного слепого контроля. Фролих отмечает, что этот метод может стать безопасной альтернативой медикаментозному лечению депрессии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Наука