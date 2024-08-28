Ученые рассказали о влиянии мышления на реакцию организма при вакцинации

Всякий раз, когда наступает сезон вакцинации, многие задаются вопросом: ставить прививку или нет, будет ли она эффективной и не вызовет ли негативных реакций? Ученые проведи исследование и выяснили: убеждения людей относительно вакцин влияет на результативность процедуры.

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Исследователи из Стэнфордского университета, Университета Майами и Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучали влияние различных типов позитивного и негативного мышления в отношении вакцины от COVID-19, – рассказывает MedicalXpress.

Они выяснили, что позитивный настрой связан с более позитивными результатами. Позитивные установки обеспечивают наименьшую тревожность в день приема, уменьшают уровень стресса накануне процедуры. Положительный настрой относительно эффективности вакцины связан с меньшим количеством негативных физических реакций. Установка «вакцина действует» обеспечивает лучший иммунный ответ – более высокий уровень антител спустя шесть месяцев.

По словам исследователей, такие результаты не должны удивлять: наш мозг связан с каждой физиологической системой в организме. Уже известно из множества предыдущих исследований о эффектах плацебо и психонейроиммунологии, доказывающих, что наше мышление может влиять на физиологические результаты, включая иммунную систему.

Авторы дают совет: чтобы перейти к более позитивному мышлению о вакцине, следует просто быть более информированным об истинных эффектах и механизмах вакцинации. Это, например, поможет работать над пониманием того, что побочные эффекты часто являются признаком того, что вакцины хорошо выполняют свои функции, работают над усилением иммунного ответа – то есть, являются обнадеживающим признаком, а не наоборот.