Исследование: нейробиологи нашли способ вернуть память людям с деменцией. Старческое слабоумие остаётся неизлечимым заболеванием, которое неизбежно меняет жизнь человека и его близких. Врачи до сих пор не знают точно, почему оно развивается и как его лечить, но работают в этом направлении, так как по прогнозу количество больных будет только расти. Рассказываем, какого прогресса добились американские учёные.

Что известно

Нейробиологи из США провели эксперименты на мышах и нашли способ вернуть потерянную память при болезни Альцгеймера, которая связана с деменцией. Однако источник не раскрыл суть их метода.

Известно лишь то, что заболевание связано с накоплением дефектных белков в мозге, а именно бета-амилоидов и тау-белков. Плюс учёные выяснили, что болезнь развивается при снижении метаболизма глюкозы в мозге.

В результате возникает энергетическое голодание, которое и вызывает ухудшение когнитивных функций.

Тест на деменцию

Ранее «Секрет» рассказал о тестировании, которое поможет выявить нарушение когнитивных способностей. В опроснике 24 вопроса, на которые нужно дать ответ в виде цифры. Перечислили задание и объяснили, как проходить тест, в этом материале.