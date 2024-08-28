Как часто тренироваться, чтобы оставаться психически здоровым

Спорт положительно влияет не только на физическое здоровье, но и на психическое. Учёные из Йельского и Оксфордского университетов выяснили, как часто следует тренироваться, чтобы оставаться психически здоровым.

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В исследовании, опубликованном в журнале Lancet Psychiatry Journal, приняли участие 1,2 млн человек. Было изучено, какой уровень физических упражнений влияет на психическое здоровье и каким образом.

Учёные заключили, что наибольшую пользу для психического здоровья приносят тренировки три-пять раз в неделю продолжительностью по 45 минут. При такой активности снижался уровень стресса и депрессивного настроения.

Однако был также обнаружен порог, при котором этот положительный эффект снова снижается. Так, у тех, кто тренировался более пяти раз в неделю или более трёх часов в день, психическое здоровье было хуже, чем у совершенно неактивных участников. Авторы полагают, что у людей, которые чрезмерно занимаются спортом, развивается своего рода одержимость, приводящая к большему риску депрессии и тревоги.