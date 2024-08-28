Как мозг создает воспоминания

Причинами изменений воспоминаний могут носить различный характер. К примеру, человек вспомнил какие-то нюансы/детали произошедшего или получил новые вводные по ситуации и изменил отношение к ней. В этом случае память начинает трансформировать модель мира и корректирует устаревшую версию.

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Ранее это связывали с “перезаписью” событий на клеточном уровне в головном мозге. Но последние исследования доказали, что изначально память создает сразу 3 версии воспоминаний.

Эксперты из Швейцарии изучили активность нейронов в гиппокампе лабораторных мышей. Именная эта область регулирует память и обучение. По данным журнала Science, в клетках мозга активируются сразу 3 типа нейронов, отличающиеся друг от друга определенной подвижностью.

Предположительно, мозг человека устроен подобным образом. Это открывает для исследователей множество вариантов работы с памятью. Так, воздействие на менее устойчивые нейроны позволило бы пациентам избавиться от навязчивых воспоминаний.

Ранее стало известно, что ученые обнаружили новые закономерности старения мозга, в работе исследователям помог ИИ.