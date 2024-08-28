В экстренной ситуации такой укол поможет избавить человека от аритмии сердца. Известно, что данная патология наступает при нарушении электрических сигналов сердца, когда орган работает слишком быстро или медленно и без соблюдения ритмичности.

Для противодействия такому расстройству медики применяют вживление кардиостимуляторов или выписывают комплекс лекарств. Но в ряде случаев такие методы просто недоступны. По данным научного журнала Nature Communications (NatComms), шведские ученые решили взять за основу для инъекции наночастицы.

Вещество в подобном состоянии образует вокруг сердца цепочки из токопроводящих электричество молекул. При этом происходит интеграция с живыми клетками. Источником энергии может стать обычный мобильный телефон. Силовой кабель прикрепляется к коже пациента сразу же после начала инъецирования.

Срок работы системы - 5 дней. Это позволит человеку добраться до больницы и получить уже качественное лечение. По окончании срока действия препарата полимерный электрод без вреда растворится в теле человека.

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