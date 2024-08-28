Когда в России начнут применять новую технологию лечения рака

Лечение пациентов с помощью ускорительного источника нейтронов для проведения бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) онкологических заболеваний планируется начать в конце 2025 года. Клинические испытания начнутся следующей весной, сообщил на форуме "Технопром-2024" вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко директор Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН Павел Логачев.

© РИА Новости

"Мы хотим в следующем году в марте вместе с коллегами из центра Блохина приступить к клиническим испытаниям, чтобы в конце 2025 выйти на первое лечение пациентов", - сказал он.

В ИЯФ СО РАН на разработанном источнике нейтронов уже прошли терапию методом БНЗТ около 25 кошек и собак, ученые достигли многомесячной выживаемости у животных, большинство из которых имели далеко зашедшие формы опухолей с отдаленными метастатическими поражениями. Это позволило сделать вывод о том, какие опухоли лучше отвечают на терапию БНЗТ.

Бор-нейтронозахватная терапия - методика, направленная на избирательное уничтожение клеток злокачественных опухолей, в которых накапливают изотоп бора, а затем облучают потоком нейтронов. Ядро бора-10 способно эффективно захватывать нейтрон, что приводит к необратимому разрушению раковой клетки. Этот метод предполагает целенаправленное уничтожение только раковых клеток без хирургического вмешательства. Эксперименты показывают эффективность этого способа лечения опухолей головного мозга и других видов онкологических заболеваний, которые плохо поддаются лечению традиционными методами.