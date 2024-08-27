Ученые рассказали, благодаря чему мы можем представлять образы

Специалисты всё ещё пытаются понять, почему люди определённые сценарии визуализируют лучше, чем другие. Даже один и тот же человек в разное время может хуже или лучше представлять себе некоторые вещи в уме.

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Ментальное воображение — это способность визуализировать вещи и ситуации в уме без физического участия. Например, вы можете подумать о своих друзьях и представить их лица перед собой, даже когда не видите их в реальности.

Учёные считают, что во внутренней визуализации участвует первичная зрительная кора. Она расположена в задней части мозга. Эта же область обрабатывает визуальную информацию от глаз и позволяет нам видеть мир.

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В ментальном воображении участвует и префронтальная кора. Она отвечает за исполнительные функции. Эти навыки позволяют нам концентрироваться, планировать, организовывать и рассуждать.

Большая часть одних и тех же областей мозга активна как при переживании события в реальности, так и представлении его в уме по памяти.

Эта способность может быть полезной. Например, спортсмены перед соревнованиями визуализируют свои действия, настраивая мозг на успех. Также представление, как они что-то делают, позволяет им приобретать навыки с меньшим износом для тела. Инженеры и механики могут использовать визуализацию, чтобы чинить или проектировать вещи.