Доказано: в микроволновке могут размножаться более 100 видов бактерий

Новое исследование показало, что мазки, взятые из микроволновых печей в нескольких разных местах, содержали более 100 штаммов бактерий. Результаты этой работы опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

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Микробиолог Мануэль Поркар и его коллеги взяли мазки с внутренних поверхностей (включая стенки и вращающуюся пластину) 30 микроволновых печей. Эти устройства активно использовались в трёх разных условиях: 10 — на кухнях, 10 — в лабораториях, 10 — в других общих помещениях (кафетерии).

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Анализ ДНК бактериальных колоний в этих мазках показал, что там доминировали Proteobacteria, Firmicutes, Actinobacteria и Bacteroidetes. Все они обычно встречаются на коже человека и поверхностях, к которым люди часто прикасаются.

Среди бактерий из кухонных микроволновок были и те, что вызывают пищевые заболевания. В том числе Klebsiella и Brevundimonas.

Учёные пока не понимают, как эти микроорганизмы могли выживать в микроволновых печах.