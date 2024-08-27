Челябинский университет разработал установку для сжижения газов

Ученые Челябинского государственного университета (ЧелГУ) совместно с Техническим университетом Дармштадта и Центром им. Гельмгольца Дрезден-Розендорф разработали новую установку для сжижения природного газа, основанную на эффекте магнитного охлаждения. Как сообщил ректор ЧелГУ Сергей Таскаев, эта установка обещает значительный прорыв в водородной энергетике.

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Использование сверхпроводящих материалов и новых концепций теплообменников позволяет создать эффективную и менее энергоемкую технологию сжижения газов. В отличие от традиционных компрессорных систем, новая установка будет более долговечной, безопасной и менее шумной, отметил Сергей Таскаев.

Центр им. Гельмгольца уже начал работы по созданию ожижителя, а ЧелГУ приглашает компании для сотрудничества по созданию отечественного прототипа. Эта технология может стать ключом к более активному развитию водородной энергетики.