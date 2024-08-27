Искусственный интеллект научился отличать раковые клетки от обычных

Ученые разработали искусственный интеллект (ИИ), который способен отличить раковые клетки от обычных, а также распознает ранние стадии вирусных инфекций внутри клеток. Соответствующее исследование провели ученые из Испании и Китая.

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«Мы разработали искусственный интеллект ядра – метод глубокого изучения, который позволяет идентифицировать специфические ядерные сигнатуры... (ИИ) правильно идентифицирует соматические клетки... инфицированные клетки на очень ранней стадии... и даже раковые клетки после соответствующей переподготовки», – говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Согласно результатам исследования, ИИ ядра вместе с микроскопией с высоким разрешением образуют собой надежный инструмент для точного обнаружения клеточной гетерогенности.

По словам ученых, следующим шагом в данной области будет преодоление существующих ограничений. Только после этого соответствующая технология будет готова к тестированию или внедрению в клинических условиях.

Ранее искусственный интеллект научился предсказывать катастрофы. Его планируют использовать для прогнозирования экологического коллапса, финансовых катастроф, пандемий и перебоев в подаче электроэнергии.